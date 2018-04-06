RAEX понизило рейтинг Невского Банка до «ruССС» на фоне изменений в структуре владения и капитале

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизил рейтинг кредитоспособности базирующегося в Санкт-Петербурге Невского Банка до уровня «ruCCC». По рейтингу установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB-» с «негативным» прогнозом, напоминают в агентстве.

Как поясняют в RAEX, снижение уровня рейтинга обусловлено изменениями в структуре собственности банка в феврале 2018 года, в результате которых на крупнейшего акционера стало приходиться менее 10% (прежнему крупнейшему акционеру Сергею Гирдину , чья доля до недавнего времени превышала 50,1%, по состоянию на 26 февраля 2018 года принадлежит чуть более 9,99% акций, как и ряду других участников банка. — Прим. Банки.ру ), а также уменьшением размера собственных средств банка на 18% по сравнению с максимальным значением за последние 12 месяцев в связи с досозданием резервов на возможные потери по ссудам.

«По состоянию на 1 марта 2018 года уровень капитала банка (599 млн рублей) не соответствует требованиям, необходимым для получения универсальной лицензии на осуществление банковских операций. Банком анонсированы меры по увеличению капитала, однако в связи с операционной убыточностью (за 2017 год ROE без учета изменений РВПС и РВП составила минус 19%) агентство рассматривает значимость банка для ключевых собственников как невысокую», — отмечается в релизе.

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К факторам, оказавшим негативное влияние на рейтинг, были отнесены также низкое качество кредитного портфеля банка (на 1 марта 2018 года доля ссуд III—V категории качества составила 41% кредитного портфеля, уровень просроченной задолженности в портфеле кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, — 8%), слабые конкурентные позиции банка на российском банковском рынке и узкая клиентская база в части кредитования (37 юрлиц и 33 физлица по состоянию на 1 января 2018 года).

Давление на рейтинговую оценку оказывает высокая концентрация ресурсной базы на крупнейшей группе кредиторов (на начало марта доля средств крупнейшей группы кредиторов составила 13% пассивов) в сочетании с нестабильностью средств клиентов на счетах (чистый отток привлеченных средств юрлиц за январь 2018 года превысил 40%).

Кроме того, аналитики, как и прежде, указывают на повышенную подверженность банка рискам регулирования и надзора, связанную с сохранением отдельных недостатков в корпоративном управлении, риск-менеджменте и внутреннем контроле. Негативное влияние на рейтинг оказали операционные риски, связанные с поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах (на 1 марта — 6%) при их слабом уровне страховой защиты, отсутствие у банка существенных рыночных источников дополнительной ликвидности и низкий уровень диверсификации корпоративного кредитного портфеля по отраслям.

Позитивное влияние на рейтинг оказывают хорошая сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонтах (Н2 на 1 марта 2018 года — 107%, значение Н3 равно 171%, Н4 составляет 45%, доля высоколиквидных активов достигает 42% привлеченных средств), а также высокие значения нормативов достаточности капитала (Н1.0 на начало марта — 25%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 21%). Положительно на рейтинговую оценку повлияли приемлемый уровень покрытия ссудного портфеля обеспечением и высокая надежность контрагентов «Невского» на рынке межбанковского кредитования.