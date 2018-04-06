Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже отметки в 250 млрд долларов

Он просел на 2,4% — до 6575 долларов.

Апрельские фьючерсные контракты на биткоин в ходе торгов на CBOE упали на 3% — до 6590 долларов.