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Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже отметки в 250 млрд долларов
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Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже отметки в 250 млрд долларов 

Говорит Москва 50 минут назад
Он просел на 2,4% — до 6575 долларов.
Апрельские фьючерсные контракты на биткоин в ходе торгов на CBOE упали на 3% — до 6590 долларов.
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