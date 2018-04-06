Банкротство Алексея Титова «переехало» в ХМАО

Cогласно материалам дела, Алексей Титов зарегистрирован в ХМАО . При этом Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа уже возбуждено дело о банкротстве Алексея Титова — по заявлению экс-депутата Самарской губернской думы Сергея Ракитина . Соответствующий иск он подал в суд ХМАО 16 марта, банк «Солидарность» обратился в самарский арбитраж 15 марта. Однако в Ханты-Мансийском автономном округе уже 26 марта было открыто производство по делу.

На решение самарского арбитража банк «Солидарность» подал апелляционную жалобу, а параллельно обратился с ходатайством о вступлении в дело о банкротстве Алексея Титова, рассматриваемое в ХМАО. По данным материалов КАД ВАС, причиной обращения Сергея Ракитина в суд с требованием о признании Алексея Титова банкротом стала задолженность последнего перед ним в размере 51,6 млн рублей. Банк мотивировал свое заявление к Алексею Титову долгом в 311,01 млн руб. и $444,27 тысяч.

В материалах КАД ВАС не уточняется, при каких обстоятельствах сформировалась задолженность Алексея Титова перед "Солидарностью" . Однако подробности имеются в решении Ленинского районного суда Самары за январь 2017 г., который удовлетворил требования «Солидарности» к Алексею Титову о взыскании долгов по кредитным договорам на 298,8 млн руб. и $444,27 тысячи.

Так, согласно этому решению, между Титовым и банком было заключено два кредитных договора, по которым он не выполнил свои обязательства: на 115 млн руб. и на $400 тысяч. С учетом процентов задолженность по рублевому кредиту составила 127,7 млн руб., по валютному — $403,05 тысяч. Помимо этого в апреле 2014 г. банк «Солидарность» заключил с Автовазабанком договор цессии, в рамках которого последний передал ему право требования к Алексею Титову по кредиту на 150 млн руб. С учетом процентов долг на момент переуступки составлял 152,8 млн руб., впоследствии он вырос до 170,15 млн рублей.

Также банк «Солидарность» выдал Алексею Титову международную кредитную карту VISAPlatinum с лимитом в 600 тыс. руб., задолженность по ней составила 1,04 млн рублей. Плюс к этому еще в марте 2010 г. кредитной организацией был открыт для Алексея Титова спецкартсчет и кредитный лимит на $40 тысяч. Долг по нему — $41,2 тысячи.

Тем временем, на рассмотрении самарского арбитража находится также заявление «Солидарности» к Сергею Ракитину о признании его банкротом, мотивированное долгом в размере 51,5 млн рублей. В ноябре 2016 г. Самарский райсуд удовлетворил заявление «Солидарности» к Ракитину о взыскании задолженности по четырем кредитным договорам (на 1,5 млн руб., 35 млн руб., 36,3 млн руб. и $150 тыс.) в общей сложности на 51,5 млн руб. и $153,1 тысячи.

В июне 2017 г. тот же Самарский районный суд признал законными требования Сергея Ракитина к Алексею Титову — на 51,6 млн руб. Долг, согласно решению суда, образовался в связи с неисполнением Титовым обязательств по четырем договорам займа, заключенным им с Ракитиным в 2013 году. Интересно, что эти займы были равны тем суммам, на которые Сергей Ракитин кредитовался в банке «Солидарность».

В банке «Солидарность» на запрос Волга Ньюс на момент публикации материала не ответили. Сергей Ракитин от комментариев отказался. Связаться с Алексеем Титовым не удалось — его телефон не отвечал.