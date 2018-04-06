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Биржевой курс доллара превысил 58 рублей впервые с 19 марта
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Биржевой курс доллара превысил 58 рублей впервые с 19 марта 

Rambler News Service 28 минут назад
Биржевой курс доллара к 17:58 по московскому времени повысился на 0,56% — до 58,03 руб.
Курс евро растет на 0,81% — до 71,19 руб.
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