«Газпром нефть» ждут светлые перспективы, рекомендуем «покупать» акции, — Александр Сидоров, аналитик ИК «Велес Капитал»

Мы ожидаем роста финансовых показателей компании на всем горизонте прогнозирования в результате роста доли месторождений с налоговыми льготами и увеличения глубины нефтепереработки. После 2019 г. компания планирует сосредоточиться на эффективности производства, что выразится в снижении операционных затрат. При прогнозировании мы используем консервативный сценарий — сохранение/небольшой рост рентабельности EBITDA на уровне 22-23% до 2026 г.

Размер капитальных затрат является ключевым показателем инвестиционного профиля "Газпром нефти" . Мы ожидаем, что в ближайшие 5 лет капитальные затраты в сегменте upstream снизятся на 50-100 млрд руб., так как не будут содержать затраты на обустройство новых месторождений и будут составлять сумму, необходимую для поддержания добычи. При этом CapEx в сегменте downstream вырастет на ту же величину в рамках программы модернизации НПЗ. После 2021 г. снова начнется рост в сегменте upstream. В результате капитальные затраты в среднесрочной перспективе останутся на текущем уровне — 370 млрд руб. в год. Таким образом, мы не ожидаем снижения инвестиций группы после выхода новых месторождений на проектную мощность.

Мы полагаем, что изменение дивидендной политики в сторону роста дивидендов является реальным сценарием для «Газпром нефти». На текущий момент, у компании одна из самых низких норм выплат в отрасли — 25% чистой прибыли по МСФО. В среднесрочной перспективе мы ожидаем стремительного роста свободного денежного потока и увеличения дивидендных выплат после завершения крупных проектов, что является нормальной практикой среди компаний.