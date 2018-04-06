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ЦБ: Рост реальных зарплат пока не отразился на динамике оборота ритейла
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ЦБ: Рост реальных зарплат пока не отразился на динамике оборота ритейла 

Прайм 35 минут назад
Фото: Прайм
Существенный рост реальных зарплат в РФ пока не отразился на динамике оборота розничной торговли, говорится информационно-аналитическом комментарии Банка России.
"Существенный рост реальной заработной платы пока не отразился на динамике оборота розничной торговли", — говорится в документе.
Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в феврале 2018 года выросли впервые с января 2017 года. Рост составил 4,4% в годовом выражении. Рост реальной заработной платы россиян в феврале составил 9,7%.
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