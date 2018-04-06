Кони бегают по кругу: почему инвесторы побежали из США в США

Приток инвестиций в фонды государственных казначейских бумаг за эту неделю составил около $4 миллиардов, говорится в обзоре банка.

Фонды акций зафиксировали чистый отток в размере $7,2 миллиарда, при этом инвесторы вывели из американских акций $9,9 миллиарда.

Что-то аппетита нет Когда инвесторы теряют аппетит к риску, они практически в обязательном порядке переводят свои активы именно в американские государственные облигации, и в нынешнем перетекании средств нет поэтому ничего необычного. Другое дело, что причина, по которой у инвесторов «задрожали коленки», на этот раз выглядит довольно забавно, говорит экономический эксперт Антон Шабанов

«Это верно: инвесторы бросились скупать облигации казначейства США как самый надежный способ вложения средств. Но вот почему у них эти средства появились? Ответ звучит неожиданно: потому что инвесторы испугались держать на руках акции американских же компаний», — сказал он «Ридусу»

Эта довольно странная для непосвященного наблюдателя «замена шила на мыло» на самом деле является совершенно разумной тактикой игроков рынка, которые меняют одни американские бумаги на другие американские же.

«В американской реальной экономике сейчас очень неопределенный период: у держателей акций нет уверенности, что компании, выпустившие эти акции, буду показывать прибыль в краткосрочной перспективе. Аналитики не исключают возможности рецессии в реальном секторе. Но, с другой стороны, никто не опасается, что куда-то исчезнет федеральное казначейство США. Поэтому переждать неопределенность лучше в бумагах последнего, а затем, когда горизонт прояснится, можно будет вернуться обратно в акции», — объясняет эксперт.

Он добавляет, что эти бумаги приобретают не столько для того, чтобы на них заработать, сколько чтобы пересидеть волатильный период.

Вам бы к психологу сходить

Такая психология в равной степени верна и для мелких инвесторов с «массового рынка», и для крупных игроков, каковыми являются правительства зарубежных стран.

По данным Bloomberg, с 2014 года Россия избавилась от американских акций на $60 млрд, и сейчас их у Минфина РФ осталось только на $86 млрд

Самыми крупными скупщиками американских долговых обязательств являются Китай (его вложения в облигации США в 11 раз превышают российские), а также Ирландия и государства Карибского бассейна, говорит Шабанов.

Россия находится в этом клубе на 16-м месте ($102 млрд в 2017 году, что на на $16,1 млрд больше, чем в 2016). Поэтому ее влияние на перетекание денег из одного кармана американского бюджета в другой его же карман не самая значительная.

Владислав Кочетков. Американский госдолг до сих пор является одним из самых надежных финансовых инструментов в мире, которому просто нет альтернатив, объяснял ранее «Ридусу» председатель правления инвестиционного холдинга «Финам»

«Разумеется, что российское правительство , исходя из консервативной стратегии инвестирования, много лет подряд размещает свои резервы в американских облигациях — бондах», — сказал он.

Хотя после 2014 года объем этих вложений несколько снизился на фоне обострения политических отношений между Россией и США, тем не менее Россия никогда полностью не выходила из американских бумаг.

Скупая американские бонды, Россия дает Америке в долг и получает от этого фиксированный доход в валюте. Вложения в стабильные американские бумаги, которые никуда не денутся, безопаснее и надежнее вложений в «родную и близкую», но привязанную к волатильным ценам на энергоносители российскую экономику.

«Таким образом, Россия не просто сохраняет свои собственные золотовалютные резервы, но и увеличивает их», — говорит Кочетков.