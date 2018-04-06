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«Россети» рассматривают возможность выплаты дивидендов за первый квартал 2018 года
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«Россети» рассматривают возможность выплаты дивидендов за первый квартал 2018 года 

Rambler News Service 40 минут назад
«Россети» рассматривают возможность выплаты дивидендов по итогам первого квартала 2018 года, заявила заместитель гендиректора «Россетей» по экономике Оксана Шатохина в ходе телефонной конференции компании.
Она также отметила, что решение по дивидендам за 2017 год пока не принято, поскольку компания получила убыток по РСБУ
«У нас решение по данному вопросу не принято, есть ограничения по выплате за 2017 год — по РСБУ у нас убыток. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможность выплаты по итогам первого квартала», — сказала Шатохина.
Чистый убыток «Россетей» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил в 2017 году в 13,243 млрд рублей против чистой прибыли в размере 222,441 млрд рублей годом ранее.
Финальные дивиденды «Россетей» по итогам 2016 года составили 2 млрд рублей. При этом компания по итогам первого квартала 2016 года выплачивала дивиденды в размере 1,79 млрд рублей. Таким образом, общая сумма дивидендов за 2016 год составила 3,79 млрд рублей.
По итогам 2015 года компания не выплачивала дивиденды в связи с убытком по РСБУ. До этого выплата дивидендов «Россетей» была в 2013 году по итогам работы за 2012 год, объем дивидендов по привилегированным акциям составил 166 млн рублей.
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