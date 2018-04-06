Москва будет контролировать петербургские банки

По словам Поляковой, за банками региона будет наблюдать служба текущего банковского надзора. Контроль будет осуществляться дистанционно.

Реформа должна исключить местную лояльность и влияние властей.

«Никаких двойных толкований отныне быть не должно. Такого рода обстоятельства, присутствовавшие, к сожалению, в деятельности наших надзорных подразделений, должны быть исключены», — подчеркнула Полякова.

Новые правила вступят в силу с 18 апреля.