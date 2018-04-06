Москва будет контролировать петербургские банки 

ЦБ передаст Москве контроль за всеми кредитными организациями Петербурга, сообщает Фонтанка.Ру. Об этом рассказала заместитель председателя ведомства Ольга Полякова.
По словам Поляковой, за банками региона будет наблюдать служба текущего банковского надзора. Контроль будет осуществляться дистанционно.
Реформа должна исключить местную лояльность и влияние властей.
«Никаких двойных толкований отныне быть не должно. Такого рода обстоятельства, присутствовавшие, к сожалению, в деятельности наших надзорных подразделений, должны быть исключены», — подчеркнула Полякова.
Новые правила вступят в силу с 18 апреля.