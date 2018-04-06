Годовая чистая прибыль НПФ Сбербанка составила 7,7 млрд рублей

Чистая прибыль НПФ Сбербанка по итогам 2017 года, согласно аудированной отчетности, подготовленной в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, составила 7,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 37,5%. Такие данные представила пресс-служба негосударственного пенсионного фонда.

Собственный капитал вырос в два раза и достиг 16,6 млрд рублей.

Активы фонда по итогам 2017 года составили 509 млрд рублей (в 2016 году — 379 млрд). «Рост активов обусловлен успешной переходной кампанией 2016 года, а также высокоэффективной инвестиционной деятельностью, направленной на увеличение дохода застрахованных лиц и участников фонда», — говорится в релизе.

На счета накопительной пенсии по обязательному пенсионному страхованию был начислен инвестиционный доход по ставке 8,34%, на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения — по ставке 8,16%.

Продуктовый виджет

При общем росте активов под управлением и чистой прибыли общие и административные расходы фонда остались на уровне 2016 года, подчеркивается в релизе.