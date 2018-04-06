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Годовая чистая прибыль НПФ Сбербанка составила 7,7 млрд рублей
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Годовая чистая прибыль НПФ Сбербанка составила 7,7 млрд рублей 

Банки.ру 41 минуту назад
Чистая прибыль НПФ Сбербанка по итогам 2017 года, согласно аудированной отчетности, подготовленной в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, составила 7,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 37,5%. Такие данные представила пресс-служба негосударственного пенсионного фонда.
Собственный капитал вырос в два раза и достиг 16,6 млрд рублей.
Активы фонда по итогам 2017 года составили 509 млрд рублей (в 2016 году — 379 млрд). «Рост активов обусловлен успешной переходной кампанией 2016 года, а также высокоэффективной инвестиционной деятельностью, направленной на увеличение дохода застрахованных лиц и участников фонда», — говорится в релизе.
На счета накопительной пенсии по обязательному пенсионному страхованию был начислен инвестиционный доход по ставке 8,34%, на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения — по ставке 8,16%.
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При общем росте активов под управлением и чистой прибыли общие и административные расходы фонда остались на уровне 2016 года, подчеркивается в релизе.
«Фонд продолжает наращивать свой инвестиционный портфель за счет вложений в облигации и акции высоконадежных эмитентов, являющихся основой экономики Российской Федерации», — указывают в НПФ Сбербанка.
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