Назван самый богатый человек Европы

Самым состоятельным человеком Европы назван президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно . Его состояние оценивается в 70,7 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg . Согласно Bloomberg Billionaires Index, Арно также занял четвертую позицию в мировом рейтинге богачей.

Вся тройка в совокупности владеет 259,6 миллиардами долларов.

Пятое место в мире после Арно и второе в Европе занял испанец Амансио Ортегу — основатель группы Inditex, в состав которой входят бренды Zara и Massimo Dutti.