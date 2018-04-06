Для независимых производителей установят минимальные объемы продаж газа на бирже

ФАС и Алексей Текслер. Минэнерго установят нормативы по минимальным объемам продаж газа на бирже для независимых производителей. сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики РФ

Текслер пояснил, что объемы продаж не будут обязательными.

"Он (минимальный объём продаж. — RNS) будет определён, с достижением в течение определённого времени. Конструкция не предполагает никакой обязательности, просто ФАС будет это учитывать при принятии тех или иных решений», — сказал он.

При этом ФАС и Минэнерго увеличат максимально разрешенные объемы продаж газа для «Газпрома» и независимых производителей с сохранением паритета между ними.

«Есть нюансы по срокам достижения и по объемам. Я думаю, в ближайшее время мы эти нюансы отшлифуем и совместный приказ будет готов к подписанию», — добавил Текслер.