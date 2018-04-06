Более 2 миллиардов поступило в бюджет Ульяновской области

В бюджет Ульяновской области на минувшей неделе поступило почти 2,4 млрд рублей, сообщается на сайте правительства региона.

По словам министра финансов региона Екатерины Буцкой, с 26 по 30 марта кассовое исполнение бюджета составило 2,1 млрд рублей. В том числе по областным учреждениям — 1,2 млрд рублей, по оказанию финансовой помощи бюджетам муниципальных образований — 932 млн рублей.

На зарплаты из этих средств направлено 40,5 млн рублей, на содержание имущества 46 млн рублей. Кроме того, финансированием предусмотрено увеличение стоимости основных средств — 42,2 млн рублей, выплата пособий по социальной помощи населению — 402,8 млн рублей.

Напомним, 400 млн рублей направят на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения Ульяновской области в 2018 году.

Фото: Денис Кочкин