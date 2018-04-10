Куряне живут в кредит

В прошлом году жители региона взяли в долг у банков больше, чем в 2016, а за два месяца 2018 года — больше, чем за то же время в 2017

Количество займов, выданных жителям нашего региона, растёт. Такие данные приводят сотрудники Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ) и Банка России . На что именно курянам нужны средства и сколько денег можно занимать без ущерба для семейного бюджета, выясняли «КИ».

На своё жильё

На долю ипотеки приходится существенная часть займов. Причём число желающих улучшить жилищные условия год от года растёт. Так, по данным Банка России, в 2017 году жителям Курской области выдано 7934 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), что на 22,4% превышает аналогичный показатель 2016 года. Объём выданных кредитов вырос на 28,8% и составил 11,2 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита в регионе составил 1,4 млн рублей, средний срок погашения — 15 лет и 7 месяцев. За два месяца текущего года люди получили ещё 1082 ипотечных кредита на общую сумму более 1,5 млрд За первые два месяца 2017 года было выдано 634 займа на сумму более 834 млн рублей.

Надо отметить, что в нашей области люди ответственно подходят к выплате ипотеки. По данным отделения по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, доля просроченных кредитов незначительна — 1% от общей задолженности по ипотеке.

На машину и другие нужды

Конечно, одной ипотекой куряне не ограничиваются. На прочие нужды берут потребительские кредиты. «Усиление кредитной активности населения отмечалось по всем направлениям, — уточняет управляющий отделением по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников . — Объёмы потребительского кредитования выросли на 29,5%, ипотечного — на 28,8%».

За два месяца 2018 года, по данным ОКБ, выдано 28927 кредитов наличными на сумму более 3,4 млрд руб. За тот же период прошлого года жители региона получили 25471 кредит на сумму более 2,2 млрд руб. Кроме того, в текущем году выдано 219 автокредитов на сумму более 129 млн руб., в прошлом году за те же два месяца — 192 кредита почти на 118 млн руб. А ещё за январь и февраль люди получили 10902 кредитных карты на сумму почти 736 млн руб. В прошлом году было выдано 5869 карт, сумма была куда ниже — около 258,4 млн руб.

Вырос и средний размер кредита, если сравнивать два месяца в 2018 и в 2017 годах. Так, сумма кредита наличными выросла с 94948 руб. до 125332 руб. Размер ипотеки возрос с 1299520 руб. до 138871 руб. По кредитным картам в начале прошлого года давали 44944 руб., а в начале этого — 76228 руб. Только средний размер автокредита несколько уменьшился — с 633496 руб. до 610664 руб.

Сколько можно брать?

Только за 2 месяца текущего года жители региона взяли кредитов почти на 6 млрд руб. Больше половины этой суммы — кредиты наличными. Естественно, эти деньги потом придётся возвращать банкам, причём с процентами. Так что желательно заранее подсчитать, какой платёж не будет разорительным для бюджета. Сделать это можно на сайте fincult.info в разделе «Кредитный калькулятор». Можно рассчитать, сколько придётся платить, исходя из суммы и срока кредита. Или посмотреть, сколько в месяц готовы отдавать банку, и определить, на какую сумму займа стоит рассчитывать.

Например, если берёте 1 млн на 12 лет под 8% годовых, то отдавать придётся каждый месяц по 10824,53. А всего заплатите 1559264,46, из них 559264,46 — проценты по кредиту. Если вы готовы в течение 15 лет отдавать банку по 8 тысяч в месяц под 10% годовых, можете рассчитывать на кредит в 744459,51 руб. Общая стоимость займа составит 1440 839,64 руб., из них 696380,13 руб. — это проценты по кредиту. А 744459,51 руб. — основной долг.

А вот определять, какую часть зарплаты вы сможете отдавать банку, придётся самостоятельно. Зарплату калькулятор в расчёт не берёт, а также число иждивенцев, семейное положение и прочее.

Придётся переплачивать

У банков есть свои калькуляторы. Здесь можно рассчитать размер кредита и проценты, исходя из целей займа, стоимости имущества, срока кредитования и других параметров. Например, в одном из банков на покупку жилья в новостройке стоимостью 1,2 млн на 12 лет при наличии своих 200 тыс. могут дать 1 млн При этом процентная ставка с учётом различных льгот будет 7,9%, ежемесячный платёж — 10770 руб. Плюс потребуется подтвердить доход как минимум на 17950 руб. Общую стоимость кредита калькулятор не приводит (но это будет 1551367,01 руб., из них 551367,01 руб. — проценты).

А если берёте кредит на любые цели, то можно указать сумму, срок, а проценты и переплату покажут. Например, берёте 300 тыс. на 3 года, ставка будет 13,9% годовых, ежемесячный платёж — 10239 руб., переплата — 68594 руб. Если вы хотите, например, новый смартфон и вам надо 45 тыс. на 2 года, то ежемесячный платёж будет 2158 руб., ставка — 13,9%, а переплата — 6803 руб.

Кстати

В Курской области сохраняется тенденция снижения зарегистрированных в регионе ломбардов. На 1 марта 2018 года их осталось всего 24. За год их количество снизилось на 20%, на 1 марта 2017 их было зарегистрировано 30. К слову, в ломбард под залог сдаётся только движимое имущество. Например, ювелирные украшения, цифровая и бытовая техника, автомобили, антиквариат. Дома, квартиры, земельные участки, гаражи ломбард не имеет права принимать в залог. Если вы сталкиваетесь с таким нарушением закона, смело обращайтесь в Банк России.

Научились

В марте пожилые жители Курска смогли повысить свою финансовую грамотность. Уроки проходили в рамках пилотного проекта Банка России «Прививаем культуру финансовой грамотности» и затрагивали такие темы, как «Удалённый доступ к услугам» и «Правила безопасности». Вряд ли эта информация позволит рассчитать, какую сумму кредита можно брать. Зато наверняка поможет защититься от мошенников, которые часто стараются обмануть именно людей в возрасте.

Кроме того, при поддержке областного комитета образования и науки в рамках проекта Банка России «Онлайн уроки финансовой грамотности» такие знания получили 40 тысяч школьников. Курская область в этом вопросе заняла первое место не только в ЦФО, но и в целом по стране.

Юлия Голубчикова