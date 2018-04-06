Экс-советник Набиуллиной Надежда Иванова назначена начальником главного управления по ЦФО

"Приказом председателя Банка России с 9 апреля 2018 года начальником главного управления Банка России по Центральному федеральному округу назначена Иванова Надежда Юрьевна, ранее занимавшая должность советника председателя Банка России", — говорится в сообщении.

Ильшат Янгиров, занимавший должность начальника этого управления, с 9 апреля назначен первым замглавы этого же подразделения регулятора.

Иванова была назначена советником председателя ЦБ в феврале прошлого года. Помимо этого, входит в совет директоров регулятора. С 2013 по 2017 годы была директором сводного экономического департамента Банка России.