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ЦБ сменил начальника главного управления по ЦФО
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ЦБ сменил начальника главного управления по ЦФО 

Rambler News Service 1 час назад
ЦБ назначил нового начальника главного управления по Центральному федеральному округу, говорится в сообщении банка. Им стала Надежда Иванова.
«Приказом председателя Банка России с 9 апреля 2018 года начальником Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу назначена Иванова Надежда Юрьевна, ранее занимавшая должность советника председателя Банка России», — говорится в сообщении.
Ильшат Янгиров, ранее занимавший должность начальника главного управления по ЦФО, с 9 апреля станет первым заместителем Ивановой.
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