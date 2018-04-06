ЦБ сменил начальника главного управления по ЦФО

ЦБ назначил нового начальника главного управления по Центральному федеральному округу, говорится в сообщении банка. Им стала Надежда Иванова

«Приказом председателя Банка России с 9 апреля 2018 года начальником Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу назначена Иванова Надежда Юрьевна, ранее занимавшая должность советника председателя Банка России», — говорится в сообщении.

Ильшат Янгиров, ранее занимавший должность начальника главного управления по ЦФО, с 9 апреля станет первым заместителем Ивановой.