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«Россети» зафиксировали в 2017 г снижение долга за передачу энергии на 3%
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«Россети» зафиксировали в 2017 г снижение долга за передачу энергии на 3% 

Прайм 1 час назад
Задолженность потребителей перед группой "Россети" за услуги по передаче электроэнергии в распределительных сетях в 2017 году сократилась на 3% и по состоянию на начало 2018 года составила 139 миллиардов рублей, следует из презентации компании, представленной на коллегии министерства энергетики.
При этом просроченная задолженность выросла на 3%, до 89 миллиардов рублей против 86 миллиардов на начало 2017 года. Из них 8% (7,1 миллиарда рублей) приходятся на прямых потребителей, 4% (3,6 миллиарда рублей) на энергосбытовые организации, 19% (16,8 миллиарда рублей) на территориальные сетевые компании (ТСО) и 69% (61,3 миллиарда рублей) на гарантирующих поставщиков.
"Россети" — оператор энергосетей в РФ, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, которое владеет 88,04% в уставном капитале компании.
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