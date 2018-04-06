Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с Игорем Сечиным

Обсуждались вопросы работы ПАО „НК „Роснефть“ на территории Ярославской области и сотрудничества компании с местными предприятиями.

— Производственная кооперация — важное направление развития промышленности нашего региона, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — Потенциал для сотрудничества с „Роснефтью“ очень большой. Ярославские предприятия готовы поставлять компании энергетическое оборудование, специальную и строительную технику, спецодежду, ткани, каучуковые и резинотехнические изделия, многое другое. Кроме того, у научно-технического сообщества Ярославской области есть интерес к взаимодействию с подразделениями „Роснефти“ по научно-исследовательской и инновационной тематике.

Также Дмитрий Миронов и Игорь Сечин обсудили текущие и перспективные совместные проекты в сферах культуры, образования и спорта, в том числе детского.