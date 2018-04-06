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Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с Игорем Сечиным
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Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с Игорем Сечиным 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
6 апреля в Москве губернатор Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с главным исполнительным директором ПАО «НК „Роснефть“ Игорем Сечиным.
Обсуждались вопросы работы ПАО „НК „Роснефть“ на территории Ярославской области и сотрудничества компании с местными предприятиями.
— Производственная кооперация — важное направление развития промышленности нашего региона, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — Потенциал для сотрудничества с „Роснефтью“ очень большой. Ярославские предприятия готовы поставлять компании энергетическое оборудование, специальную и строительную технику, спецодежду, ткани, каучуковые и резинотехнические изделия, многое другое. Кроме того, у научно-технического сообщества Ярославской области есть интерес к взаимодействию с подразделениями „Роснефти“ по научно-исследовательской и инновационной тематике.
Также Дмитрий Миронов и Игорь Сечин обсудили текущие и перспективные совместные проекты в сферах культуры, образования и спорта, в том числе детского.
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