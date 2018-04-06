Как украсть миллиард: Эксперт о махинациях в агросекторе

«Из страны продолжают выводиться деньги и не платятся налоги. В частности благодаря трансфертному ценообразованию, когда часть аграрной продукции продается не конечному потребителю, а стране-прокладке по заниженной стоимости. И на этой разнице идет недоплата в бюджет», — сказал «ГолосUA» политолог Алексей Якубин.

Цена вопроса, по мнению эксперта, 2,5 млрд долларов только за 2017 год.

«Только по аграрному сектору недоплата в бюджет была на уровне 2,5 млрд Компании не платят налоги через трансфертное образование, продавая кукурузу или зерно по заниженной стоимости», — пояснил Якубин.

По информации «Госвнешинформ», только фуражной кукурузы ушло на экспорт по непрямым контрактам почти на 3 млрд долларов. По словам начальника управления агропрома «Госвнешинформа» Антона Порембского 98% продукции отпущено получателям, зарегистрированным в оффшорах.