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По итогам первого квартала дефицит бюджета Псковской области составил 708 миллионов рублей
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По итогам первого квартала дефицит бюджета Псковской области составил 708 миллионов рублей 

Псковская губерния 40 минут назад
Фото: Псковская губерния
Управление федерального казначейства РФ по Псковской области опубликовало статистическую информацию об исполнении бюджета Псковской области по итогам марта. Доходы бюджета Псковской области по итогам трёх месяцев 2018 года составили 5 млрд 473 млн 981 тыс. рублей, расходы — 6 млрд 182 млн 059 тыс. рублей, дефицит бюджета составил 708 млн рублей. Отметим, на обслуживание госдолга региона за три месяца было потрачено 233,9 млн рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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