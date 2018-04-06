«Согаз» нарастил чистую прибыль по ОСБУ в 2017 г на 7,8%

Чистая прибыль АО «Согаз» по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) увеличилась в 2017 году на 7,8% по сравнению с 2016 годом, составив 30,3 миллиарда рублей, следует из отчетности страховщика.

Премии страховой компании в 2017 году выросли на 11,2% по сравнению с результатом 2016 года, до 164,8 миллиарда рублей, а страховые выплаты — на 10,5%, до 79 миллиардов рублей.

Доход организации от страховой деятельности вырос на 5% и составил 35,8 миллиарда рублей, а доход от инвестиционной деятельности увеличился на 24,5%, до 14,2 миллиарда рублей.

На 31 декабря 2017 года активы АО «Согаз» составили 314,7 миллиарда рублей, увеличившись за год чуть более чем на четверть; капитал достиг 108,9 миллиарда рублей против 86,9 миллиарда рублей годом ранее; обязательства выросли на 26,1% — до 205,8 миллиарда рублей.