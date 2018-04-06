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Фурсенко и Миллер попали в санкционный список США
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Фурсенко и Миллер попали в санкционный список США 

Советский спорт 45 минут назад
В него попали президент «Зенита» Сергей Фурсенко и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Также в него попал бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов.
Напомним, санкционный список включают людей, имеющих отношение к российскому правительству.
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