Алтайский край за 12 лет получил более 56 млрд руб. господдержки для аграриев

"Объемы производства сельхозпродукции с начала реализации нацпроекта поддержки АПК выросли в 1,6 раза. Качественно улучшить ситуацию позволили новые подходы к господдержке — с 2006 года на развитие сельского хозяйства и аграрных территорий в крае государство выделило более 56 млрд рублей. Значительная часть ресурсов направлена на технологическую модернизацию отрасли, развитие элитного семеноводства и племенного животноводства", — сказал Александр Карлин.

По словам губернатора, серьезный импульс был дан молочному и мясному скотоводства, которые президент РФ Владимир Путин назвал в качестве ориентиров. По госпрограммам значительные ресурсы направляются именно на развитие этой отрасли. Карлин подчеркнул, что сохранение несвязанной поддержки и молочных субсидий позволило в крае применять дифференцированный подход и выравнивать экономические условия для ведения сельского хозяйства в различных почвенно-климатических зонах. При выплате такой субсидии в регионе делают акцент на засушливых территориях.

Как сообщалось ранее, в 2018 году Алтайский край одним из первых в стране начал перечислять средств господдержки аграриям. С начала года крестьяне, по данным администрации региона, получили уже 1,45 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Региону на 34% увеличен лимит поддержки на привлечение льготных краткосрочных кредитов — выделено уже 447 млн рублей из, что может помочь привлечь в этом году кредиты в объеме 8,3 миллиарда рублей — это в два раза больше 2017 года.

По предварительным данным, посевы сельхозкультур в 2018 году останутся на уровне 2017 года — это 5,4 млн гектаров. Яровой сев составит 4,8 млн гектаров, 160 тыс. гектаров засеяно озимыми. Аграрная отрасль — основная для Алтайского края, обладающего самой большой пашней в стране в 6,5 млн гектаров.