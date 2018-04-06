«Валео» инвестирует в завод в Тольятти около 17 млн евро

Как сообщает мэрия, в рамках встречи был подписан Протокол о намерениях между Группой «Валео» в России и администрацией Тольятти

"Французские компании уже представлены в Тольятти. Компания «Валео», бесспорно, один из самых крупных французских представителей, она разрабатывает системы для автомобилей не только сегодняшнего дня, но и для будущего",  — отметила посол Франции Сильви Берманн.

В рамках протокола о намерениях компания планирует запуск новых проектов в Тольятти. Группа «Валео» в России  это многопрофильная организация, обслуживающая нужды производителей автомобилей и независимых игроков вторичного рынка в вопросах автоаксессуаров для легковых авто и коммерческого транспорта.

По оценкам экспертов инвестиции в тольяттинский завод «Валео» составят порядка 17 млн евро.