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«Валео» инвестирует в завод в Тольятти около 17 млн евро
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«Валео» инвестирует в завод в Тольятти около 17 млн евро 

Волга Ньюс 46 минут назад
Как сообщает мэрия, в рамках встречи был подписан Протокол о намерениях между Группой «Валео» в России и администрацией Тольятти.
"Французские компании уже представлены в Тольятти. Компания «Валео», бесспорно, один из самых крупных французских представителей, она разрабатывает системы для автомобилей не только сегодняшнего дня, но и для будущего",  — отметила посол Франции Сильви Берманн.
В рамках протокола о намерениях компания планирует запуск новых проектов в Тольятти. Группа «Валео» в России  это многопрофильная организация, обслуживающая нужды производителей автомобилей и независимых игроков вторичного рынка в вопросах автоаксессуаров для легковых авто и коммерческого транспорта.
По оценкам экспертов инвестиции в тольяттинский завод «Валео» составят порядка 17 млн евро.
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