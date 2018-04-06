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Рубль и рынок акций сдержанно отреагировали на новые санкции США
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Рубль и рынок акций сдержанно отреагировали на новые санкции США 

Прайм 45 минут назад
Рубль и рынок акций сдержанно отреагировали на новые санкции США против российских чиновников и бизнесменов, свидетельствуют данные торгов.
США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, сообщило министерство финансов США.
К 15.32 мск курс доллара к рублю расчетами «завтра» повышался на 0,11 рубля — до 57,83 рубля, курс евро — на 0,2 рубля и равнялся 70,82 рубля.
Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,4% до 2286 пунктов, РТС — на 0,7%, до 1245 пунктов.
На новостях основные фондовые индексы снизились дополнительно в пределах 0,5%. Рубль потерял к доллару и евро дополнительно до 10 копеек. Однако спустя несколько минут рубль и индексы частично
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