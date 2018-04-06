США ввели санкции против российских миллиардеров и госменеджеров 

Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. Всего в списке 38 человек — семь российских «олигархов», 12 подконтрольных им компаний, 17 высокопоставленных чиновников, а также один банк. В перечне: основной владелец Rusal Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, сенатор Сулейман Керимов и директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков. Последний раз Штаты расширяли санкции в отношении Москвы месяц назад.