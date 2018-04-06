Fesco назвала заявления о банкротстве Дальневосточного морского пароходства несостоятельными 

Группа компаний Fesco, которая принадлежит «Сумме» Зиявудина Магомедова, назвала провокацией заявление компании «Арсагера» о планах по банкротству крупнейшего актива группы — Дальневосточного морского пароходства (ДВМП).
В Fesco опровергли сообщения о бедственном положении компании. «Учитывая размер чистых активов компании, которые по состоянию на 31.12.2017
по РСБУ составляют 17,9 миллиарда рублей, заявления о наличии у компании признаков несостоятельности абсолютно не соответствуют действительности и носят провокационный характер», — сообщается в пресс-релизе Fesco, одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России.
По данным компании, требования УК «Арсагера» на 2,7 миллиона рублей, которыми мотивировано заявление, спорные. «Компания продолжает их оспаривать в судебном порядке», — пояснили в компании, передает ТАСС.
6 апреля стало известно, что управляющая пифами компания «Арсагера» готовит иск о банкротстве ДВМП, так как ее эксперты видят признаки банкротства у актива арестованного дагестанского бизнесмена Магомедова.
31 марта совладелец группы «Сумма» дагестанский миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы по подозрению в хищениях. ДВМП работает в штатном режиме.