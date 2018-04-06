Fesco назвала заявления о банкротстве Дальневосточного морского пароходства несостоятельными

В Fesco опровергли сообщения о бедственном положении компании. «Учитывая размер чистых активов компании, которые по состоянию на 31.12.2017

по РСБУ составляют 17,9 миллиарда рублей, заявления о наличии у компании признаков несостоятельности абсолютно не соответствуют действительности и носят провокационный характер», — сообщается в пресс-релизе Fesco, одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России

По данным компании, требования УК «Арсагера» на 2,7 миллиона рублей, которыми мотивировано заявление, спорные. «Компания продолжает их оспаривать в судебном порядке», — пояснили в компании, передает ТАСС

6 апреля стало известно, что управляющая пифами компания «Арсагера» готовит иск о банкротстве ДВМП, так как ее эксперты видят признаки банкротства у актива арестованного дагестанского бизнесмена Магомедова.