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Миллер отреагировал на попадание в санкционный список
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Миллер отреагировал на попадание в санкционный список 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал свое попадание в санкционный список США. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно", — сказал Миллер телеканалу НТВ.
6 апреля минфин США ввел санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 компаний.
Впоследствии в Белом доме объяснили санкции против российских бизнесменов тем, что они "помогали правительству России".
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