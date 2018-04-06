Миллер отреагировал на попадание в санкционный список 

Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал свое попадание в санкционный список США. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно", — сказал Миллер телеканалу НТВ.
6 апреля минфин США ввел санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 компаний.
Впоследствии в Белом доме объяснили санкции против российских бизнесменов тем, что они "помогали правительству России".