«Ростовский порт» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 4,4 раза на фоне роста грузооборота

Выручка от продаж выросла на 21% — до 919,7 млн рублей, себестоимость — на 15,4%, до 597,2 млн, валовая прибыль — на 32,8%, до 322,5 млн рублей.

В компании "Интерфаксу" уточнили, что рост показателей связан с увеличением общего грузооборота на 15,2% по сравнению с 2016 годом — до 2,765 млн тонн.

Основные финпоказатели АО «Ростовский порт» в (тыс. руб.):

2017 г.

2016 г.

Выручка от продаж

919 711 760 250 Себестоимость

597 201 517 483 Валовая прибыль

322 510 242 767 Прибыль от продаж

192 154 127 385 Прибыль до налогообложения

164 085 48 203 Чистая прибыль

126 178 28 708 Кредиторская задолженность компании сократилась с 357,3 млн рублей на начало года до 320,3 млн рублей на 31 декабря, дебиторская задолженность выросла со 117,7 млн рублей до 155 млн рублей соответственно.

В настоящее время «Ростовский порт» представляет собой четыре территориально независимых грузовых района. Имея международный статус, он оказывает комплекс стивидорных услуг и обрабатывает все виды грузов. Одновременно на причалах может обрабатываться 16 судов грузоподъемностью до 5 тыс. тонн.

Порт принимает и обрабатывает суда класса «река-море» типа «Волго-Балт», «Волго-Дон», «Сормовский», «Сибирский», «Омский», «Амур» и другие, а также иностранные суда со сходными характеристиками и осадкой до 4 м.