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«Ростовский порт» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 4,4 раза на фоне роста грузооборота
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«Ростовский порт» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 4,4 раза на фоне роста грузооборота 

Деловое сообщество 1 час назад
Выручка от продаж выросла на 21% — до 919,7 млн рублей, себестоимость — на 15,4%, до 597,2 млн, валовая прибыль — на 32,8%, до 322,5 млн рублей.
В компании "Интерфаксу" уточнили, что рост показателей связан с увеличением общего грузооборота на 15,2% по сравнению с 2016 годом — до 2,765 млн тонн.
Основные финпоказатели АО «Ростовский порт» в (тыс. руб.):
2017 г.
2016 г.
Выручка от продаж
919 711  760 250  Себестоимость
597 201  517 483  Валовая прибыль
322 510  242 767  Прибыль от продаж
192 154  127 385  Прибыль до налогообложения
164 085  48 203  Чистая прибыль
126 178  28 708  Кредиторская задолженность компании сократилась с 357,3 млн рублей на начало года до 320,3 млн рублей на 31 декабря, дебиторская задолженность выросла со 117,7 млн рублей до 155 млн рублей соответственно.
В настоящее время «Ростовский порт» представляет собой четыре территориально независимых грузовых района. Имея международный статус, он оказывает комплекс стивидорных услуг и обрабатывает все виды грузов. Одновременно на причалах может обрабатываться 16 судов грузоподъемностью до 5 тыс. тонн.
Порт принимает и обрабатывает суда класса «река-море» типа «Волго-Балт», «Волго-Дон», «Сормовский», «Сибирский», «Омский», «Амур» и другие, а также иностранные суда со сходными характеристиками и осадкой до 4 м.
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