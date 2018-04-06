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Российские фермеры с начала года получили льготные кредиты на 31 млрд рублей
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Российские фермеры с начала года получили льготные кредиты на 31 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Российские фермеры получили льготные кредиты на сумму 31 млрд рублей с начала 2018 года, заявил журналистам министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
«В этом году уже 4,5 тыс. фермеров получили льготные кредиты на общую сумму 31 млрд руб. За весь 2017 год более 3 тыс. фермеров получили льготные кредиты более чем на 40 млрд руб. То есть число фермеров, получивших льготные кредиты за 3 месяца этого года в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Мы смогли настроить механизм льготного кредитования», — сказал он.
По его словам, в 2017 году Минсельхоз выделил более 15,5 млрд рублей на развитие сельских территорий.
«В прошлом году на финансирование программы развития сельских территорий было выделено более 15,5 млрд рублей. За счет региональных и внебюджетных источников привлечено 21 млрд руб. То есть на один рубль федеральных денег удалось привлечь 1,4 рубля из других источников», — отметил министр.
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