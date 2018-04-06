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Минэнерго не ожидает льгот по НДПИ для обводнённых месторождений в 2018 году
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Минэнерго не ожидает льгот по НДПИ для обводнённых месторождений в 2018 году 

Rambler News Service 1 час назад
Минэнерго не ожидает новых льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для обводнённых месторождений нефти в 2018 году, сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.
«Мы договаривались, что будем осуществлять мониторинг и анализировать ситуацию уже действующей «нормативки», и если будем видеть положительный эффект, то будем предлагать распространять аналогичные меры поддержки обводнённых месторождений в будущем. Пока как минимум должен пройти год», — отметил Текслер.
6 октября 2017 стало известно, что Минфин России и «Роснефть» согласовали инвестиционные стимулы для Самотлорского месторождения «Роснефти» в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд рублей на срок 10 лет.
При этом директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в октябре 2017 года заявил, что Минфин РФ не ожидает введения льгот для обводненных месторождений нефти. Он пояснял, что льготы для Самотлорского месторождения «Роснефти» предоставлены не в рамках льгот для обводненных месторождений.
Как ранее сообщало RNS, Минэнерго и Минфин обсуждают льготы для обводненных месторождений с общей добычей 40 млн тонн нефти в год.
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