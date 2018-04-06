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Спрос на облигации ГТЛК серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей достиг 25 млрд
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Спрос на облигации ГТЛК серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей достиг 25 млрд 

Банки.ру 41 минуту назад
Государственная Транспортная Лизинговая Компания 3 апреля закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-09. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, срок до оферты — 6,5 года, отмечается в сегодняшнем релизе ГТЛК.
Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,4—7,5% годовых. На участие в первичном размещении было подано свыше 100 заявок совокупным объемом около 25 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил дважды снизить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 7,35% годовых.
Продуктовый виджет
«Успешная сделка по размещению выпуска сроком до 6,5 года стала продолжением системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом, а также формированию полноценной кривой доходности. Это новый ориентир для стоимости заимствований ПАО «ГТЛК», являющийся минимальной ставкой купона за всю историю привлечения финансирования на публичном рынке», — комментирует первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.
Выпуск включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ГТЛК серии 001Р-09 выступили Россельхозбанк и Промсвязьбанк.
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