Спрос на облигации ГТЛК серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей достиг 25 млрд

Государственная Транспортная Лизинговая Компания 3 апреля закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-09. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, срок до оферты — 6,5 года, отмечается в сегодняшнем релизе ГТЛК.

Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,4—7,5% годовых. На участие в первичном размещении было подано свыше 100 заявок совокупным объемом около 25 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил дважды снизить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 7,35% годовых.

Продуктовый виджет

«Успешная сделка по размещению выпуска сроком до 6,5 года стала продолжением системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом, а также формированию полноценной кривой доходности. Это новый ориентир для стоимости заимствований ПАО «ГТЛК», являющийся минимальной ставкой купона за всю историю привлечения финансирования на публичном рынке», — комментирует первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич

Выпуск включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.