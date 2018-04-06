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ВУЗ-Банк уменьшил процент на остаток по дебетовой карте «Максимум»
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ВУЗ-Банк уменьшил процент на остаток по дебетовой карте «Максимум» 

Банки.ру 1 час назад
ВУЗ-Банк снизил максимальную процентную ставку по картам «Максимум», начисляемую на остаток денежных средств на картсчете, на 0,25 процентного пункта. Проценты на сумму собственных средств начисляются при поддержании остатка на карте от 20 тыс. до 350 тыс. рублей. При совершении покупок по картам на сумму от 12 тыс. рублей ежемесячно процентная ставка теперь составит 7% годовых, менее 12 тыс. рублей — 5% годовых.
Прочие тарифы по данным картам остались без изменений. Стоимость годового обслуживания для Visa Classic взимается в размере 1 440 рублей в год, для Visa Gold — 2 880 рублей. При совершении покупок в месяц на сумму от 12 тыс. рублей по «классической» карте и от 30 тыс. по «золотой» карте ежемесячно возвращается 1/12 платы за годовое обслуживание.
Плата за снятие наличных денежных средств в устройствах банка и банкоматах Уральского Банка Реконструкции и Развития не взимается, в банкоматах сторонних банков составляет 2%, минимум 200 рублей, в кассах — 2%, минимум 250 рублей.
Карты выпускаются сроком на три года. Плата за СМС-информирование не взимается.
«Плюсами данных карт по-прежнему являются: начисление процентов на остаток, наличие кешбэка и возможность отмены платы за обслуживание при выполнении условий бесплатности», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.
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