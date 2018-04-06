Глава Минфина снова предложил госкомпаниям заплатить государству 50% от прибыли в виде дивидендов 

Российский Минфин выступает за соблюдение всеми госкомпаниями нормы о направлении на дивиденды 50% годовой прибыли. Об этом, как передает
"Интерфакс", заявил журналистам глава финансового ведомства Антон Силуанов. Однако, признал он, правительство может принимать и другие решения по конкретным случаям.
В бюджет на 2018 год заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд рублей — исходя из выплаты 50% прибыли. В частности, от "Газпрома" Минфин ждет 14,32 рубля на акцию, сама компания готова платить лишь 8,04 рубля (всего — 190 млрд рублей), как и в прошлом году. Силуанов сообщил, что в Минфин «Газпром» по этому вопросу пока не обращался, но в целом ведомство придерживается тех же позиций, что и прежде.
"У нас единые подходы, все должны соблюдать соответствующую отдачу от вложенного государством капитала", — сказал министр. «Но у правительства могут быть иные решения», — заключил он.
До 2016 года, напомним, госкомпании выплачивали дивиденды в размере 25% чистой прибыли. В 2017 году вступила в силу норма о минимальном размере дивидендов для госкомпаний на уровне 50% прибыли, но ряду компаний удалось добиться для себя исключений.
Минфин предлагал продлить эту норму на 2017-2019 годы и закладывал в бюджет соответствующие доходы от дивидендов. Одновременно, правда, Силуанов объявил, что правительство
готово
обсуждать дивиденды по каждому случаю в отдельности.
При этом крупные госкомпании смогли выбить исключения для себя, например "Роснефть" и «Газпром» заплатили за 2016 и 2017 годы значительно меньше 50%