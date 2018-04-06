Кабмин внёс поправки к законопроекту о страховании вкладов малых предприятий

Правительство России внесло поправки к законопроекту о страховании вкладов малых предприятий в российских банках. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предполагается распространить систему страхования вкладов на микропредприятия и малые предприятия с сохранением действующего лимита страхового возмещения 1,4 млн рублей. Поправками к законопроекту предусмотрен механизм, позволяющий обеспечить выплату страхового возмещения таким предприятиям в срок, сопоставимый со сроком выплат, действующим в отношении физических лиц, минимизировать пакет документов, представляемых уполномоченным лицом микропредприятия или малого предприятия для получения страхового возмещения.

Данные изменения подготовил Минфин России . Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал ввести новый критерий для господдержки компаний. Он считает, что обязательным критерием должно стать присутствие российской компании на мировых рынках.