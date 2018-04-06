Ещё
Кабмин внёс поправки к законопроекту о страховании вкладов малых предприятий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин внёс поправки к законопроекту о страховании вкладов малых предприятий 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России внесло поправки к законопроекту о страховании вкладов малых предприятий в российских банках. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом предполагается распространить систему страхования вкладов на микропредприятия и малые предприятия с сохранением действующего лимита страхового возмещения 1,4 млн рублей. Поправками к законопроекту предусмотрен механизм, позволяющий обеспечить выплату страхового возмещения таким предприятиям в срок, сопоставимый со сроком выплат, действующим в отношении физических лиц, минимизировать пакет документов, представляемых уполномоченным лицом микропредприятия или малого предприятия для получения страхового возмещения.
Данные изменения подготовил Минфин России. Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал ввести новый критерий для господдержки компаний. Он считает, что обязательным критерием должно стать присутствие российской компании на мировых рынках.
Президент России Владимир Путин отмечал, что госструктуры и компании с госучастием вытесняют малый бизнес с рынка. Из-за этого идёт процесс картелизации конкурентных сфер экономики.
Парламентская газета: последние новости
Украинские власти используют «Антонов» исключительно для пропаганды, считает аналитик Бизнесменов отправят сажать лес Бинбанк присоединят к «ФК Открытие» в течение 2018 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов121
На Украине угрожают взорвать Крымский мост434
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах42
Малышева оправдалась за скандал с собаками632
В РФ нашли секретную программу «Новичок»92
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение