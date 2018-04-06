Кабмин внёс поправки к законопроекту о страховании вкладов малых предприятий 

Правительство России внесло поправки к законопроекту о страховании вкладов малых предприятий в российских банках. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом предполагается распространить систему страхования вкладов на микропредприятия и малые предприятия с сохранением действующего лимита страхового возмещения 1,4 млн рублей. Поправками к законопроекту предусмотрен механизм, позволяющий обеспечить выплату страхового возмещения таким предприятиям в срок, сопоставимый со сроком выплат, действующим в отношении физических лиц, минимизировать пакет документов, представляемых уполномоченным лицом микропредприятия или малого предприятия для получения страхового возмещения.
Данные изменения подготовил Минфин России. Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал ввести новый критерий для господдержки компаний. Он считает, что обязательным критерием должно стать присутствие российской компании на мировых рынках.
Президент России Владимир Путин отмечал, что госструктуры и компании с госучастием вытесняют малый бизнес с рынка. Из-за этого идёт процесс картелизации конкурентных сфер экономики.