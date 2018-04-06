Центр заготовок для автодеталей планируют запустить в ОЭЗ «Алабуга» в мае 2018 года

КАЗАНЬ , 6 апреля. / ТАСС /. Магнитогорский металлургический комбината (ММК) и «Джошкуноз-Алабуга» (дочерняя компания турецкого холдинга Coskunoz) планируют в мае 2018 года запустить в особой экономической зоне «Алабуга» (ОЭЗ) металлосервисный центр, который будет производить заготовки для автодеталей. Об этом сообщила пресс-служба управляющей компании ОЭЗ.

"Строительство находится на финальном этапе. Завершены отделочные работы в производственном помещении, завершаются монтажные работы внутренних систем пожаротушения, кондиционирования, автоматизации и вентиляции. «Джошкуноз-Алабуга» — один из инвесторов проекта — ведет работы по пуско-наладке оборудования. Запуск производства планируется в мае 2018 года", — отмечается в сообщении.

Новый центр под названием «СМЦ Алабуга» — совместный проект действующего резидента «Джошкуноз-Алабуга» и ММК. Завод будет производить бланки — стальные заготовки, предназначенные для выпуска кузовных деталей автомобилей. Строительство завода началось в декабре 2016 года. Сумма инвестиций в проект превышает 1 млрд рублей, из которых около 670 млн рублей вложила ОЭЗ «Алабуга», осуществив строительство помещения.

Как ранее сообщал ТАСС, «Джошкуноз-Алабуга» производит кузовные детали для автомобилей, для которых и нужны заготовки с СМЦ «Алабуга».