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Центр заготовок для автодеталей планируют запустить в ОЭЗ «Алабуга» в мае 2018 года
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Центр заготовок для автодеталей планируют запустить в ОЭЗ «Алабуга» в мае 2018 года 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбината (ММК) и «Джошкуноз-Алабуга» (дочерняя компания турецкого холдинга Coskunoz) планируют в мае 2018 года запустить в особой экономической зоне «Алабуга» (ОЭЗ) металлосервисный центр, который будет производить заготовки для автодеталей. Об этом сообщила пресс-служба управляющей компании ОЭЗ.
"Строительство находится на финальном этапе. Завершены отделочные работы в производственном помещении, завершаются монтажные работы внутренних систем пожаротушения, кондиционирования, автоматизации и вентиляции. «Джошкуноз-Алабуга» — один из инвесторов проекта — ведет работы по пуско-наладке оборудования. Запуск производства планируется в мае 2018 года", — отмечается в сообщении.
Новый центр под названием «СМЦ Алабуга» — совместный проект действующего резидента «Джошкуноз-Алабуга» и ММК. Завод будет производить бланки — стальные заготовки, предназначенные для выпуска кузовных деталей автомобилей. Строительство завода началось в декабре 2016 года. Сумма инвестиций в проект превышает 1 млрд рублей, из которых около 670 млн рублей вложила ОЭЗ «Алабуга», осуществив строительство помещения.
Как ранее сообщал ТАСС, «Джошкуноз-Алабуга» производит кузовные детали для автомобилей, для которых и нужны заготовки с СМЦ «Алабуга».
"Алабуга" — крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, создана в 2005 году в Елабужском районе Татарстана. Как сообщил в пятницу глава республики Рустам Минниханов, в «Алабуге» зарегистрировано 56 резидентов, 23 завода уже выпускают продукцию. Объем государственных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ за 10 лет составил 25,7 млрд рублей, объем законтрактованных частных инвестиций — около 160 млрд рублей.
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