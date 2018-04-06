Банк «Санкт-Петербург» направляет на выплату дивидендов 20% прибыли

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров, которое состоится 24 мая, направить на дивиденды 811,5 млн рублей, что эквивалентно 20% чистой прибыли за 2017 год по РСБУ.

Дивиденды на одну обыкновенную акцию составят 1,62 рубля, на одну привилегированную акцию — 0,11 рубля. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 4 июня.

Кроме того, на заседании набсовета утверждены годовой отчет банка за прошедший год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также принято решение рекомендовать направить на счет нераспределенной прибыли 3,2 млрд рублей для дальнейшего развития бизнеса банка.

Продуктовый виджет