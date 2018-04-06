Долги по зарплате в Удмуртии за месяц выросли на 136 тыс. рублей

Ижевск. Удмуртия . За месяц просроченная задолженность по зарплате в Удмуртии увеличилась на 136 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, на 1 апреля сумма составила 15,5 млн рублей. Задолженность имели 2 организации перед 423 работниками. Сумма задолженности в среднем на 1 работника составила 36,6 тыс. рублей. Отметим, что годом ранее сумма просроченной задолженности составляла 36,8 млн рублей перед 545 сотрудниками компаний. Большая часть — долги перед сотрудниками строительных компаний.