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Долги по зарплате в Удмуртии за месяц выросли на 136 тыс. рублей
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Долги по зарплате в Удмуртии за месяц выросли на 136 тыс. рублей 

ИА «Сусанин» 49 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. За месяц просроченная задолженность по зарплате в Удмуртии увеличилась на 136 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, на 1 апреля сумма составила 15,5 млн рублей. Задолженность имели 2 организации перед 423 работниками. Сумма задолженности в среднем на 1 работника составила 36,6 тыс. рублей.
Отметим, что годом ранее сумма просроченной задолженности составляла 36,8 млн рублей перед 545 сотрудниками компаний. Большая часть — долги перед сотрудниками строительных компаний.
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