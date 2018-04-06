Комитет Кудрина проанализировал распределение федеральных субсидий 

Анализ закупок и государственных контрактов проведен экспертами Комитета гражданских инициатив (КГИ), возглавляемый экс-министром финансов Алексеем Кудриным. В период с 1 января по 28 марта 2018 года было опубликовано свыше 7,3 тысяч соглашений о субсидиях.
Выделенные из федерального бюджета средства переданы 70 распределителям субсидий. Самый большой объем — 318 млрд рублей — пришелся на Минобрнауки России: субсидии пришли в 561 организацию. федеральное агентство научных организаций (ФАНО) распределило 219 млрд рублей, Минсельхоз России — 191 млрд рублей. От Минкультуры получателям субсидий ушло 148 млрд рублей, Минэкономразвития распределило 145 млрд рублей, Роспечать — 145 млрд рублей, Минстрой — 122 млрд рублей.
Федеральную поддержку получили 3,8 тысячи организаций. Больше всего — Росавтодор (108 млрд рублей). Минфину Крыма был направлен 71 млрд рублей, Всероссийской гостелерадиокомпании (ВГТРК) — 67 млрд рублей, Минэкономики Калининградской области — 50 млрд рублей, РЖД — 39 млрд рублей, Федеральная кадастровая палата — 24 млрд рублей, МИА «Россия сегодня» — 20 млрд рублей, АНО «ТВ-Новости» — 19 млрд рублей, ФГУП «Главный радиочастотный центр» — 16 млрд рублей.