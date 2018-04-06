Восточный Банк внес изменения в тарифы по кредитным картам

Восточный Банк изменил процентные ставки по кредитным картам «Cash back», «Карта путешественника» (выпускаются в категориях Visa Instant Issue, Visa Classic и Visa Gold) и «Автокарта» (Visa Instant Issue и Visa Gold).

Процентная ставка по наличным операциям при представлении клиентом документов, подтверждающих доход, варьируется от 29% до 35% годовых, без представления таких документов — от 29,9% до 78,9%. Ставки по безналичным операциям равны 24% и 29,9% годовых соответственно.

Продуктовый виджет

Прочие условия не изменились.

Выпуск карты обойдется в 1 тыс. рублей. Максимальный кредитный лимит достигает 300 тыс. рублей.

Предусмотрен льготный период длительностью до 56 дней. Грейс-период распространяется только на оплату товаров и услуг. Комиссия за снятие денег за счет кредита в банкоматах и кассах банка, а также в устройствах других банков составляет 4,9% плюс 399 рублей. Снять собственные средства в устройствах банка можно бесплатно, в иных кредитных организациях — за 90 рублей.

Полина Пронина. «По каждому продукту предусмотрены бонусная программа или cash back, а также начисление на остаток собственных средств заемщика от 2% до 4% годовых в зависимости от суммы на счете. Стоит обратить внимание на наличие высокой комиссии за СМС-информирование со второго месяца — 89 рублей в месяц», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, заемщикам с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчикам и т. п.).