«Русский Стандарт» начислит повышенное количество миль по кредитным картам Miles & More Visa

Клиенты банка «Русский Стандарт» при оформлении кредитных карт Miles & More Visa с 1 апреля по 30 июня 2018 года примут участие в акции с повышенным начислением миль.

Как рассказали в кредитной организации, по картам Miles & More Visa Classic Credit Card клиенты могут получить до 31 тыс. миль. После первой покупки по карте банк начислит традиционные 3 тыс. приветственных миль, а также еще 10 тыс. миль в подарок по акции. Если клиент достигнет за три месяца действия акции оборота в 120 тыс. рублей, то банк дополнительно к стандартным 3 тыс. миль (начисление производится из расчета 1 миля за 40 рублей, в соответствии с дополнительными условиями по картам Miles & More) начислит еще 15 тыс. миль в подарок.

Продуктовый виджет

По картам Miles & More Visa Gold Credit Card клиенты могут получить до 35 тыс. миль. После первой покупки по карте банк начислит традиционные 5 тыс. приветственных миль, а также еще 10 тыс. миль в подарок по акции. Если клиент достигнет за три месяца действия акции оборота в 200 тыс. рублей, то банк дополнительно к стандартным 5 тыс. миль начислит еще 15 тыс. миль в подарок.

По картам Miles & More Visa Signature Credit Card клиенты могут получить до 50 тыс. миль, а также бесплатный проход в бизнес-залы Lufthansa по всему миру. После первой покупки по карте банк начислит традиционные 7 тыс. приветственных миль, а также еще 15 тыс. миль в подарок по акции. Если клиент достигнет за три месяца действия акции оборота в 320 тыс. рублей, то банк дополнительно к стандартным 8 тыс. миль начислит еще 20 тыс. миль в подарок.

В банке уточняют, что, например, 35 тыс. миль Miles & More достаточно для приобретения авиабилета экономкласса в Европу туда и обратно, а 50 тыс. миль — для приобретения авиабилета бизнес-класса в Европу туда и обратно. Стоимость билетов не включает аэропортовые сборы и пошлины. Мили Miles & More можно также обменять на аренду автомобиля, ночи в отеле и др.