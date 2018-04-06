Минэнерго ожидает 1,3 трлн инвестиций в нефтедобычу

Москва , 6 апреля — «Вести. Экономика». Капитальные вложения российских компаний в 2018 г. в нефтедобычу составят 1,3 трлн руб., заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак . Этот показатель почти не изменится по сравнению с 2017 г.

"Ориентируемся на уровень 1,3 трлн руб. капитальных вложений ВИНКами (вертикально-интегрированные компании — прим. ред.) в нефтедобычу. У нас в прошлом году был очень большой прирост 10%, поэтому для сохранения этого уровня — это хороший показатель", — отметил министр (цитата ТАСС ).

В 2017 г. капитальные вложения ВИНКов выросли до 1,33 трлн руб. с 1,2 трлн руб. в 2016 г.

По итогам 2017 г. Россия воспроизвела запасы, сообщал ранее портал «Вести. Экономика».

Запасы открытых нефтяных месторождений в РФ в 2017 г. составили около 260 млн т нефти при общем приросте запасов в 550 млн т, сообщил 28 марта глава Роснедр Евгений Киселев

"За счет геологоразведочных работ было открыто 75 новых месторождений нефти с суммарным объемом запасов почти 260 млн тонн и 105 млрд куб. метров свободного газа и 11 млн тонн конденсата", — заявил Киселев в ходе коллегии Роснедр.

Согласно данным ЦДУ ТЭК добыча нефти и конденсата в России в 2017 г. снизилась на 0,1% по сравнению с уровнем 2016 г. до 548,8 млн тонн.

Прирост запасов нефти в РФ в 2017 г. составил 559 млн тонн, и за счет открытых месторождений обеспечена только половина прироста запасов.

"Общим трендом геологоразведочных работ последних лет является катастрофическое снижение результативности поисковых работ, причем с дикой разбалансировкой в распределении открытий. Последние годы в мире открывается два-три месторождения из разряда «крупное» и «гиганты». При этом значительная часть открытий приходится на Россию", — отметил Киселев.

По данным Минприроды, в 2017 г. были открыты 49 месторождений, 43 из которых являются нефтяными. Это дало дополнительные 559,3 млн тонн запасов нефти и 64,4 млн тонн запасов газоконденсата.