Ещё
Еврокомиссия одобрила создание СП «Роснефти» и GE для развития промышленного интернета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еврокомиссия одобрила создание СП «Роснефти» и GE для развития промышленного интернета 

Rambler News Service 46 минут назад
«Европейская комиссия одобрила, в рамках законодательства ЕС о слияниях, получение совместного контроля над совместным предприятием в России компаниями General Electric из США и нефтяной компанией ‘’Роснефть’’ (через свое дочернее предприятие ‘’Сибинтек’’) из России», — говорится в сообщении.
В июне 2017 года, как сообщала «Роснефть», компания «Сибинтек» и GE подписали акционерное соглашение о создании предприятия (СП) для развития в России промышленного интернета и внедрения передовых цифровых решений на объектах «Роснефти» и в российской нефтегазовой отрасли. В сообщении отмечалось, что деятельность СП будет направлена на развитие использования цифровых технологий в производственной деятельности «Роснефти», прежде всего, в области таких капиталоемких производств, как нефтепереработка и нефтегазохимия. В частности, благодаря введению новейших цифровых решений планируется оптимизировать системы сбора, обработки и анализа промышленных данных, получаемых с удаленных месторождений и перерабатывающих предприятий компании.
В рамках СП компании планируют создать около 150 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.
Rambler News Service: последние новости
Замглавы «Почты России» по имущественным вопросам покинул свой пост В Госдуму внесен новый законопроект об акционировании Почты России Петербургская компания планирует обанкротить связанную с Магомедовым ДВМП
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками609
На Украине угрожают взорвать Крымский мост258
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах26
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным492
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова5
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение