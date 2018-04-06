Еврокомиссия одобрила создание СП «Роснефти» и GE для развития промышленного интернета

В июне 2017 года, как сообщала «Роснефть», компания «Сибинтек» и GE подписали акционерное соглашение о создании предприятия (СП) для развития в России промышленного интернета и внедрения передовых цифровых решений на объектах «Роснефти» и в российской нефтегазовой отрасли. В сообщении отмечалось, что деятельность СП будет направлена на развитие использования цифровых технологий в производственной деятельности «Роснефти», прежде всего, в области таких капиталоемких производств, как нефтепереработка и нефтегазохимия. В частности, благодаря введению новейших цифровых решений планируется оптимизировать системы сбора, обработки и анализа промышленных данных, получаемых с удаленных месторождений и перерабатывающих предприятий компании.

В рамках СП компании планируют создать около 150 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.