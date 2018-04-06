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СМИ сообщили об отказе «Россетей» платить дивиденды за 2017 год
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СМИ сообщили об отказе «Россетей» платить дивиденды за 2017 год 

Ведомости 42 минуты назад
«Россети» не смогут заплатить дивиденды за 2017 г. из-за убытка по РСБУ. Об этом заявила в ходе телефонной конференции с аналитиками замгендиректора компании по экономике Оксана Шатохина, рассказали «Интерфаксу» два участника телеконференции.
Компания планировала выплатить дивиденды за 2017 г. на уровне 2016 г., но из-за убытка по РСБУ не сможет этого сделать по закону, передали собеседники слова топ-менеджера. При этом, по их словам, «Россети» не исключают возможность заплатить промежуточных дивидендов за первый квартал, исходя из его результатов.
«Они ("Россети". — "Ведомости") будут платить», — сказал ранее агентству замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. Он уточнил, что пока правительственной директивы на этот счет не было.
«Россети» за 2017 г. увеличили чистую прибыль по МСФО на 39,5%, до 137,1 млрд руб. По РСБУ компания получила убыток 13,2 млрд руб.
В октябре 2017 г. гендиректор «Россетей» Павел Ливинский говорил, что компания попросит правительство освободить ее от выплаты дивидендов в рамках текущего тарифного меню. Позже он уточнил, что «Россети» ожидают внедрения долгосрочных тарифов для достижение баланса между интересами акционеров и долгосрочными планами развития компании.
В феврале 2018 г. министр энергетики Александр Новак в интервью «Интерфаксу» рассказал, что ведомства еще обсуждают возможность ввода специальной дивидендной составляющей в тарифы «Россетей».
Сейчас дивидендная политика «Россетей» предусматривает выплаты акционерам не менее 50% прибыли от большей из величин — по РСБУ или МСФО. База для дивидендов корректируется на доходы и расходы, связанные с переоценкой обращающихся на рынке акций «дочек», инвестиции и другие составляющие.
По итогам 2016 г. «Россети» впервые с основания компании в 2013 г. направили на дивиденды 3,8 млрд руб. с учетом промежуточной выплаты 1,79 млрд руб.
«Россети» (на 88,04% принадлежит государству через Росимущество) являются оператором электрических сетей в России и объединяют магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.
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