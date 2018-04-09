Нефть дорожает после существенного снижения цены в конце прошлой недели

Мировые цены на нефть повышаются в понедельник утром в рамках коррекции после того, как в пятницу они упали в среднем на 2% на фоне статданных из США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% — до 67,41 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,4% — до 62,31 доллара за баррель.

Коррекционный рост на рынке нефти отмечается после того, как в пятницу стоимость «черного золота» существенно опустилась на фоне данных об увеличении числа буровых установок в США выше одной тысячи штук. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 6 марта, число буровых установок в США выросло на 10 штук, или более чем на 1%, до 1003 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 164 штук, или на 19,5%.