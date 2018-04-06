ЕК разрешила GE и «Роснефти» создать СП для развития промышленного интернета

"Еврокомиссия одобрила, в рамках правил Евросоюза в области слияний, приобретение совместного контроля над совместным предприятием, базирующемся в России , компанией General Electric ( США ) и нефтяной компанией «Роснефть», через свою дочернюю компанию «Сибинтек» (Россия)", — говорится в сообщении.

В прошлом году сообщалось, что «Ик сибинтек» ("дочка" «Роснефти») и General Electric (GE) подписали соглашение о создании совместного предприятия для развития в России промышленного интернета и внедрения цифровых решений в российской нефтегазовой отрасли.