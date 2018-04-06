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ЕК разрешила GE и «Роснефти» создать СП для развития промышленного интернета
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ЕК разрешила GE и «Роснефти» создать СП для развития промышленного интернета 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия General Electric и "Роснефти" для развития промышленного интернета, говорится в сообщении ЕК.
"Еврокомиссия одобрила, в рамках правил Евросоюза в области слияний, приобретение совместного контроля над совместным предприятием, базирующемся в России, компанией General Electric (США) и нефтяной компанией «Роснефть», через свою дочернюю компанию «Сибинтек» (Россия)", — говорится в сообщении.
В прошлом году сообщалось, что «Ик сибинтек» ("дочка" «Роснефти») и General Electric (GE) подписали соглашение о создании совместного предприятия для развития в России промышленного интернета и внедрения цифровых решений в российской нефтегазовой отрасли.
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