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Siemens начнет доставку турбин на Грозненскую ТЭС после схода льдов
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Siemens начнет доставку турбин на Грозненскую ТЭС после схода льдов 

ТАСС 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Германский концерн Siemens начнет доставку газовых турбин на Грозненскую ТЭС после схода льдов, процесс доставки оборудования займет 2 недели, сообщил журналистам глава строящего станцию «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров.
"Все зависит от того, когда лед сойдет. Они уже в Санкт-Петербурге, турбины. Их везти — недели две. Как только позволит погода, их повезет Siemens", — сказал он.
Ранее сообщалось, что "Газпром" приобретет у германского концерна Siemens две газовые турбины для Грозненской ТЭС общей мощностью до 360 МВт.
Новая электростанция позволит устранить дефицит электроэнергии в Чеченской республике, обеспечить надежное электроснабжение потребителей, а также расширить рынок сбыта газа.
Ранее наблюдательный совет «Совета рынка» утвердил замену оборудования на Грозненской ТЭС с парогазовой установки на газотурбинную. Объем инвестиций в строительство Грозненской ТЭС должен составить 25 млрд рублей.
Строительство первой тепловой электростанции началось в феврале в Грозном. Тепловая электростанция является инвестиционным проектом «Газпрома». Грозненская ТЭС станет первым крупным объектом Чечни, включенным в Единую энергетическую систему России.
Первый пробный этап электростанции планируется запустить в начале первой половины 2018 года. Закладка капсулы под строительство Грозненской ТЭС состоялась 29 апреля 2014 года. Работы на площадке приостановили из-за финансовых трудностей.
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 Ещё 3 источника 
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