Siemens начнет доставку турбин на Грозненскую ТЭС после схода льдов

"Все зависит от того, когда лед сойдет. Они уже в Санкт-Петербурге , турбины. Их везти — недели две. Как только позволит погода, их повезет Siemens", — сказал он.

Ранее сообщалось, что "Газпром" приобретет у германского концерна Siemens две газовые турбины для Грозненской ТЭС общей мощностью до 360 МВт.

Новая электростанция позволит устранить дефицит электроэнергии в Чеченской республике , обеспечить надежное электроснабжение потребителей, а также расширить рынок сбыта газа.

Ранее наблюдательный совет «Совета рынка» утвердил замену оборудования на Грозненской ТЭС с парогазовой установки на газотурбинную. Объем инвестиций в строительство Грозненской ТЭС должен составить 25 млрд рублей.

Строительство первой тепловой электростанции началось в феврале в Грозном . Тепловая электростанция является инвестиционным проектом «Газпрома». Грозненская ТЭС станет первым крупным объектом Чечни, включенным в Единую энергетическую систему России

Первый пробный этап электростанции планируется запустить в начале первой половины 2018 года. Закладка капсулы под строительство Грозненской ТЭС состоялась 29 апреля 2014 года. Работы на площадке приостановили из-за финансовых трудностей.