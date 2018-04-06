Ассоциация предприятий нефтепродуктов РТ хочет значительно поднять цены на бензин 

Президент Ассоциации предприятий нефтепродуктов РТ Ирек Сулейманов обратился к председателю рабочей группы по мониторингу цен на нефтепродукты в Татарстане Роберту Гилязиеву в связи с ростом оптовых цен на нефтепродукты в марте 2018 года. Сулейманов говорит, что такой рост снижает торговую наценку, в результате чего торговать нефтепродуктами в розницу в Татарстане приходится себе в убыток. «К примеру, за март 2018 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже только бензин „Регуляр АИ-92“ ПАО „Башнефть“ вырос на 5500 руб. /тн.», — говорится в обращении Сулейманова, которое имеется в распоряжении «Казанского репортера». Глава ассоциации считает, что для рентабельной работы предприятий розничные цены на бензин должны быть установлены на следующем уровне: АИ-95 — 42,50 рублей за литр. АИ-92 — 41 рубль за литр. АИ-80 — 38,50 рублей за литр. Дизельное топливо межсезонное — 42,50 рублей за литр. Сулейманов надеется на созыв заседания рабочей группы по указанному вопросу. По данным Татарстанстата на 2 апреля 2018 года, средние цены на бензин в Казани следующие: АИ-95 — 40,30 рублей. АИ-93,92 — 37,40 рублей. АИ-98 — 46,48 рублей. Дизельное топливо — 39,88 рублей. Таким образом, Сулейманов настаивает на значительном росте цен. Если говорить о самых актуальных данных, цены на бензин сегодня на одной из заправок в Казани выглядят так.