Микрофинансовая компания Прикамья вошла в топ-10

Исследование рынка микрофинансирования за 2017 год провело и представило крупнейшее в России национальное рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). АО «Микрофинансовая компания Пермского края» (акционером является правительство региона через минпромторг ) на 1 января находится на 8-м месте в рейтинге.

Компания находится на 6-м месте по объему выданных микрозаймов, кредитный портфель составляет 446,3 млн рублей, уровень просроченной задолженности — 0,3%. Объем капитализации компании составил 371,2 млн рублей.

Попадание в топ-10 для прикамской МФК стало возможным благодаря двум факторам, считают в минпромторге региона. Первым стала финансовая поддержка краевых властей, вторым — высокое доверие к институту поддержки предпринимательского сообщества региона.

По оценке RAEX, компания по национальной шкале имеет рейтинг кредитоспособности ruBBB+.

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