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Микрофинансовая компания Прикамья вошла в топ-10
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Микрофинансовая компания Прикамья вошла в топ-10 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Исследование рынка микрофинансирования за 2017 год провело и представило крупнейшее в России национальное рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). АО «Микрофинансовая компания Пермского края» (акционером является правительство региона через минпромторг) на 1 января находится на 8-м месте в рейтинге.
Компания находится на 6-м месте по объему выданных микрозаймов, кредитный портфель составляет 446,3 млн рублей, уровень просроченной задолженности — 0,3%. Объем капитализации компании составил 371,2 млн рублей.
Попадание в топ-10 для прикамской МФК стало возможным благодаря двум факторам, считают в минпромторге региона. Первым стала финансовая поддержка краевых властей, вторым — высокое доверие к институту поддержки предпринимательского сообщества региона.
По оценке RAEX, компания по национальной шкале имеет рейтинг кредитоспособности ruBBB+.
Фото: Pixabay.com
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