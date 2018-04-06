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Два ГОКа в Башкирии включены в перечень приоритетных инвестпроектов
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Два ГОКа в Башкирии включены в перечень приоритетных инвестпроектов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Один из проектов принадлежит АО «Сибайский горно-обогатительный комбинат». Общий объем инвестиций — 3,4 млрд рублей. На эти средства планируется построить дополнительную емкость для складирования и хранения отходов переработки медьсодержащих руд на «Сибайской обогатительной фабрике». Реализация запланирована к 2019 году.
Второй проект разработан Сибайским филиалом АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». Общий объем инвестиций здесь составляет 239,1 млн рублей. По проекту, деньги будут направлены на реконструкцию сооружений по очистке шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений. Срок реализации проекта до 2021 года.
На сегодняшний день в перечне приоритетных инвестиционных проектов Башкирии находятся 46 проектов общей стоимостью свыше 173,2 млрд рублей.
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